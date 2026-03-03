Число жертв в Афганистане в конфликте с Пакистаном озвучили в ООН

В ООН сообщили о гибели полсотни мирных жителей в Афганистане за неделю конфликта с Пакистаном. Ранения получили почти 130 человек.

В результате конфликта с Пакистаном в Афганистане погибли более 50 мирных жителей. Об этом информирует Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

В ведомстве отметили, что еще ранения получили почти 130 человек.

"С позднего вечера 26 февраля по 5 марта 2026 года UNAMA зафиксировала по меньшей мере 185 потерь среди гражданского населения в Афганистане: 56 человек были убиты, 129 ранены"

– UNAMA

В заявлении подчеркивается, что большинство погибших и пострадавших (55%) – это женщины и дети.

Напомним, в конце февраля Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы между двумя государствами. Она проводится в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории.