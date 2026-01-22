Вестник Кавказа

Вопросы сотрудничества обсудили АБР и Тбилиси

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского правительства провел встречу с президентом АБР. Стороны рассмотрели несколько важных вопросов, включая инвестиционный портфель банка в республике.

Состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда. Об этом пишут грузинские СМИ.

Центральной темой обсуждения стало сотрудничество между грузинским правительством и АБР. В частности, стороны рассмотрели инвестиционный портфель АБР в Грузии.

Было отмечено, что инвестиции АБР в государственном и частном секторах превышают $5 млрд и обеспечивают финансирование программ, которые направлены на развитие водоснабжения, транспортного сообщения, туристической инфраструктуры, энергетики, регионального и муниципального секторов.

