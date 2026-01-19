Кредит АБР на $150 млн поможет бюджету Армении

Армения возьмет кредит у Азиатского банка развития на 15 лет с годовой ставкой в 4,66% для регуляции общего бюджетного финансирования. Сумма кредитования – $150 млн.

Азиатский банк развития (АБР) выделит Армении кредит в размере $150 млн на финансирование бюджетных расходов, решение было утверждено на заседании правительства Республики Армения.

Кредит, предназначенный для общего бюджетного финансирования, будет сопровождаться программой реформ по укреплению финансового контроля и рынка госдолга. Срок займа составляет 15 лет с трехлетним периодом отсрочки платежей. Ставка плавающая (SOFR + 0,97%), что при текущих условиях кредитования составит 4,66% годовых.

Согласно оценке армянского министерства финансов, потребность в привлечении зарубежного кредитования для Армении исчисляется суммой в $675 млн.