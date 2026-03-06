Вестник Кавказа

Трамп совместно с Нетаньяху решит о сроках окончания войны против Ирана

Решение о том, когда закончится военная операция США и Израиля против Ирана будет принято совместно с израильской стороной, заявил Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что планирует совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принять решение о сроках завершения операции против Ирана, пишет газета The Times of Israel.

"Я думаю, это общее (решение). Немного"

– Дональд Трамп

Он добавил, что примет соответствующее решение "в подходящий момент", при этом "все будет учтено".

Также Трамп выразил мнение, что не думает, что продолжение операции Израиля против Ирана потребуется после того, как США завершат свою кампанию.

