Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием в верховные лидеры Ирана

Российский лидер направил поздравление новому верховному лидеру Ирана – им стал Моджтаба Хаменеи. Путин выразил уверенность, что новый иранский лидер с честью продолжит дело Али Хаменеи.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, поздравление аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи размещено на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Хоссейни Хаменеи, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран"

– Владимир Путин

Российский лидер отметил, что сейчас Иран противостоит вооруженной агрессии, в связи с чем деятельность Моджтабы Хаменеи на высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Глава государства выразил уверенность, что Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, продолжит дело своего отца.

"Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний"

– Владимир Путин

Также президент РФ подтвердил неизменную поддержку Тегерана и солидарность Москвы с иранскими друзьями. Он подчеркнул, что Россия была и будет надежным партнером Ирана,

"Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа"

– Владимир Путин