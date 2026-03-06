Затягивание иранской войны приведет к росту мировых цен на продукты

В не меньшей степени, чем дефицит нефти, негативным эффектом иранской войны для всего мира станет дефицит удобрений из-за прекращения экспорта из Персидского залива – а это означает подорожание продовольствия как в странах-производителях сельскохозяйственной продукции, так и в странах-импортерах.

Де-факто блокада Ормузского пролива ведет к формированию дефицита не только нефти и газа, но и удобрений в мировых масштабах, что означает неизбежный рост цен на продовольствие во всех странах, импортирующих этот сельскохозяйственный ресурс. На эту перспективу обратило внимание итальянское издание Corriere della Sera.

Причина в том, что страны Персидского залива занимают одну из крупнейших долей мирового рынка удобрений. Лидирует в экспорте удобрений Россия, откуда поступает 22,4% всех поставок, а Залив находится на втором месте с 14,4%.

Рост цен на продовольствие и так ожидается из-за подорожания энергоресурсов, поскольку стоимость топлива неизбежно сказывается на стоимости транспортировки любых товаров, но дефицит удобрений только усилит его. В первую очередь под угрозой такие крупнейшие импортеры удобрений, как США, Индия, Бразилия и Австралия.

Всего за неделю удобрения, производящиеся в Персидском заливе, взлетели в цене на 26%. Угроза дальнейшего роста цен ударит прежде всего по самым бедным странам, вынужденных импортировать продовольствие из государств, чье сельскохозяйственное производство зависит от поставок удобрений.

В такой ситуации Россия окажется в исключительной роли из-за ее мощностей по производству удобрений, так как поставки из Персидского залива попросту нечем заменять кроме российского предложения.