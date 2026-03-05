Албания осудила атаку иранских БПЛА на Нахчыван

Президент Республики Албания Байрам Бегай сегодня позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, выступив с заявлением об осуждении атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыван.
Ильхам Алиев поблагодарил албанского коллегу за телефонный звонок, а также за открытую и решительную позицию Албании по поводу этого вероломного террористического акта, передает Trend.
Также главы двух государств в ходе беседы обсудили развитие отношений между странами, отметив, что они идут по нарастающей благодаря вкладу взаимных визитов и контактов на высоком уровне и развитию всесторонних связей.
Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, обменявшись мнениями о перспективах их развития, говорится в сообщении.