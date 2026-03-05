Вестник Кавказа

Иран атаковал американскую авиабазу в ОАЭ

Иранские военные подтвердили удары по базе Соединенных Штатов в Объединенных Арабских Эмиратах. Атака была совершена сегодня утром.

Утром 7 марта Иран нанес удары по авиабазе Соединенных Штатов "Аль-Дафра", расположенной на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом информирует Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Атака была совершена с помощью беспилотников.

"Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу "Аль-Дафра", ударив по ней"

– КСИР

ПО словам иранских военных, они выполнили поставленные задачи и поразили различные объекты – центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения, радары управления огнем и центр контроля воздушных операций.

просмотров

