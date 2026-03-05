КСИР атаковал танкер в Ормузском проливе

Иранские военные нанесли удар по танкеру в Ормузском проливе. Инцидент случился в субботу утром.
Утром 7 марта в Ормузском проливе подвергся атаке танкер. Об этом рассказали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
В пресс-службе КСИР отметили, что иранские военные нанесли по судну удары с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В сообщении уточняется, что танкер игнорировал предупреждения ВМС КСИР.
"Сегодня утром танкер… после игнорирования неоднократных предупреждений ВМС КСИР о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива был атакован беспилотником-"камикадзе" – пресс-служба КСИР
Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.