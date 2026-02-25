Спрос на летний отдых в Крыму вырос вдвое

В этом году туроператоры отмечают резкий рост спроса на путевки в крымские санатории на лето. Особым спросом пользуются здравницы Ялты и Евпатории.

Санатории Крыма пользуются повышенным спросом в 2026 году – путевки на лето бронируются вдвое активнее, рассказали российские туроператоры.

В "Интуристе" сообщили, что бронирования санаторного отдыха в Крыму с заездами с 1 марта по 15 сентября возросли на 50%, в FUN&SUN (https://www.atorus.ru/node/24) заметили почти двукратный рост бронирований отдыха в крымских санаториях на летний сезон, в АЛЕАН и "Дельфине" спрос вырос на 20%.

Санатории Крыма на лето 2026 подорожали примерно на 10-20%, но все равно остаются доступнее чем санатории Ставрополья.

Наиболее востребованы путевки на июль-август, самые популярные санатории, в которых уже заканчиваются места, находятся в Ялте и Евпатории, пишет АТОР.