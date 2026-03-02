США и Израиль ударили по Исфахану утром

В Иране сообщили об утренней атаке США и Израиля по Исфахану, пострадали несколько человек. Снаряды попали в жилые дома.

Утром 6 марта американские и израильские истребители нанесли серию ударов по провинции Исфахан в Иране, передает агентство Tasnim.

"Истребители США и Израиля рано утром атаковали разные районы города Исфахан, а также такие округа, как Борхар, Неджефабад и Ланджан"

– агентство

Сообщается о попадании снарядов по жилым домам в городе Зарришахр в округе Ланджан, есть пострадавшие.

"В ходе атак США и сионистского режима на провинцию Исфахан пострадали несколько граждан"

– агентство

Отметим, что в Исфахане находится один из ядерных объектов Ирана, который подвергся бомбардировке США в июне прошлого года.