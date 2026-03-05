Минтранс рекомендовал остановить продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта

Рекомендация по приостановке продажи авиабилетов в страны ближневосточного региона действует до 14 марта, предупредили в Минтрансе России.

Министерство транспорта России сообщило о сроках действия приостановки продажи билетов на рейсы в страны Ближнего Востока.

"Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта"

– Минтранс РФ

В ведомстве напомнили, что у части этих стран остается закрытым воздушное пространство – в том числе у Катара, Кувейта, Бахрейна, а также Ирана, Ирака и Израиля.

По оценкам АТОР, ситуация с рейсами на Ближнем Востоке может ударить по российскому выездному туризму – перелеты во многие страны осложнятся и станут дороже.

Ранее в "Победе" сообщили, что до конца марта отменяют все рейсы в ОАЭ и обратно.