Темой бесед главы МИД Турции с коллегами из Омана и Катара стала война с Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня вечером провел телефонные переговоры с коллегами из Омана, Катара и Эстонии, темой которых стало нападение США и Израиля на Иран, вылившееся в эскалацию конфликта в странах Ближнего ВостокА, сообщил источник в турецком МИД.

Собеседники обсудили последние события в регионе и пути урегулирования эскалации на Ближнем Востоке, сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что турецкая сторона готова принять переговоры по урегулированию ситуации с Ираном, сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Сейчас все могут видеть, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган реализуют дипломатические усилия для возобновления переговорного процесса, Анкара считает необходимым возвращение к диалогу и со своей стороны готова сделать вклад в дипломатическое урегулирование, отметил чиновник.