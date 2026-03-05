Израиль ударил по бункеру Али Хаменеи

ЦАХАЛ сообщила о том, что некоторое время назад израильские истребители нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране.

По подземному бункеру аятоллы Али Хаменеи был нанесен удар со стороны около 50 истребителей ВВС Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что удар был нанесен на основе разведывательной информации и исследований, проведенных Управлением разведки Армии обороны Израиля.

Как отметили ЦАХАЛ, бункер расположен в центре Тегерана, предполагается, был создан для верховного лидера Ирана как безопасный аварийный командный центр.

Ныне убитый Али Хаменеи не успел его использовать до проведения операции Израиля "Рык льва", в результате которой был ликвидирован. Однако, как упомянули в сообщении, бункер до сегодняшнего момента продолжал использоваться другими представителями правящей верхушки Ирана.

"Бункер был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства. Удар по бункеру ещё больше ослабляет командные и контрольные возможности режима"

– ЦАХАЛ