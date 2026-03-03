Рейсы "Победы" в ОАЭ отменены до конца марта

С понедельника 9 марта по воскресенье 29 марта все рейсы компании "Победа" в Эмираты и обратно отменены. На 7 и 8 марта запланированы вывозные рейсы.

В субботу 7 марта компания планирует выполнить четыре рейса: DP992 Дубай-Москва, DP3002 Фуджейра-Москва, DP3004 Фуджейра-Махачкала, плюс вывозной рейс DP3008 Фуджейра-Москва.