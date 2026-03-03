Вестник Кавказа

Несколько землетрясений произошло в Анталье утром

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки зарегистрированы сегодня в Турции, а точнее в Средиземном море неподалеку от города Каш в Анталье.

Землетрясения случились сегодня утром в турецкой Анталье, информация о них опубликована на сайте AFAD (Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС).

В общей сложности на данный момент в этом районе зафиксировано четыре подземных толчка. Все они произошли в Средиземном море, на расстоянии 131-156 км от города Каш.

Самым сильным было землетрясение, которое случилось в 8.35 по местному времени (совпадает с московским). Его магнитуда достигла 4,5.

Магнитуда остальных толчков составила 3,4 (в 8.33), 3,6 (в 9.48) и 3,5 (в 9.56).

