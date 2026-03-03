Минтранс рекомендует продлить отмену рейсов в Израиль

Отмену авиарейсов сообщением из России в Израиль, а также в обратном направлении, рекомендовано продлить до 20 марта, соответствующее распоряжение было дано министерством транспорта РФ.
"Российским авиакомпаниям рекомендовали продлить отмену рейсов в/из Израиля до 20 марта"
– министерство транспорта РФ
В ведомстве уточнили, что продажи авиабилетов из России в Бахрейн, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ приостановлены до 14 марта, как и было заявлено ранее.
Продолжает оставаться закрытым воздушное пространство над Бахрейном, Израилем, Ираком, Ираном, Катаром и Кувейтом, напомнили также в министерстве транспорта.
"Все полеты выполняются с учетом вводимых ограничений на использование воздушного пространства. Ключевой приоритет – безопасность"
– министерство транспорта РФ