Минтранс рекомендует продлить отмену рейсов в Израиль

Российским авиакомпаниям поступила рекомендация продлить отмену рейсов в сообщении с Израилем и другими ближневосточными странами до 20 марта.

Отмену авиарейсов сообщением из России в Израиль, а также в обратном направлении, рекомендовано продлить до 20 марта, соответствующее распоряжение было дано министерством транспорта РФ.

"Российским авиакомпаниям рекомендовали продлить отмену рейсов в/из Израиля до 20 марта"

– министерство транспорта РФ

В ведомстве уточнили, что продажи авиабилетов из России в Бахрейн, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ приостановлены до 14 марта, как и было заявлено ранее.

Продолжает оставаться закрытым воздушное пространство над Бахрейном, Израилем, Ираком, Ираном, Катаром и Кувейтом, напомнили также в министерстве транспорта.

"Все полеты выполняются с учетом вводимых ограничений на использование воздушного пространства. Ключевой приоритет – безопасность"

– министерство транспорта РФ