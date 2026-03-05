Сотрудники российского посольства покинули Иран

Сотрудников дипмиссий четырех стран, работавших в столице Ирана, эвакуировали из страны в Азербайджан, в их числе были и сотрудники посольства России в Тегеране.

Сотрудники посольства России, все это время с начала нападения на Иран США и Израиля работавшие в Тегеране, вместе с дипломатическими миссиями еще трех стран были вынуждены эвакуироваться через ирано-азербайджанскую границу.

"Сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана в Иране эвакуированы через азербайджанскую границу"

- сообщение

Дипломаты выразили благодарность азербайджанскому государству за обеспечение безопасной эвакуации, - говорится в сообщении, передает азербайджанское информационное агентство АПА.

Напомним, ранее мы писали о том, что посольство РФ в Иране выразило огромную благодарность азербайджанской стороне за помощь, которая была оказана Баку при эвакуации женщин и детей сотрудников из Тегерана. В ведомстве напомнили, что 3-4 марта состоялась эвакуация в Россию через азербайджанский Лянкаран семей дипломатов.