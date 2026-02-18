Вестник Кавказа

Уиткофф: США и РФ работают над завершением украинского конфликта раз и навсегда

Кирилл Дмитриев со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© Фото: Сайт президента России
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал заявление о том, что в скором времени можно ожидать прогресса в переговорах Москвы, Вашингтона и Киева.

В Вашингтоне и Москве работают над соглашением по завершению конфликта на Украине, в течение недолгого времени уже можно ожидать ощутимый прогресс в этом направлении, такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Соответствующее заявление было им опубликовано на личной странице.

Он отметил, что стороны работают над тем, чтобы завершить конфликт на Украине "раз и навсегда".

"Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением (…) Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс"

– Стивен Уиткофф

