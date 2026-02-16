Вестник Кавказа

Уиткофф рассказал о прогрессе на переговорах по Украине в Женеве

Уиткофф рассказал о прогрессе на переговорах по Украине в Женеве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Существенный прогресс был достигнут в вопросе украинского урегулирования, сообщил Уиткофф. Заявление он сделал после первого дня переговоров в Женеве.

По итогу первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Женеве спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что имеется существенный прогресс.

Соединенные Штаты "выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией", поделился он на своей странице в социальной сети X, добавив, что администрация Дональда Трампа достигла успеха в вопросе украинского урегулирования.

"Она свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу. <…> Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки"

– Стивен Уиткофф

Встречи в Женеве будут продолжены в среду, накануне переговоры продлились около шести часов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.