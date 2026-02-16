Первый день переговоров между РФ, Украиной и США завершился в Женеве

Российско-украинские переговоры состоялись сегодня в Женеве с участием США. В среду стороны продолжат контакты.

В Женеве завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Встреча с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов продлилась четыре с половиной часа. Она прошла в закрытом для СМИ режиме.

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, во вторник новостей ждать не стоит, переговоры продолжатся завтра.