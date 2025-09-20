Ингушетия сможет экономить по 100 млн рублей в год на передаче аэропорта структуре WB

Калиматов сообщил, что сделка по продаже аэропорта "Магас" позволит Ингушетии ежегодно экономить по 100 млн рублей. Аэропорт перешел к структуре WB в сентябре 2025 года.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что передача аэропорта "Магас" компании из структуры Wildberries, ООО "Апр-Сити/ТВД" позволит республике экономить сотни миллионов рублей.

"У нас где-то 500 миллионов рублей уходило (на реконструкцию и содержание аэропорта - ред.) за пять лет, каждый год - 100 миллионов рублей. Для нас это очень серьезно, потому что мы - дотационная республика"

– Махмуд-Али Калиматов

Напомним, 100% акция аэропорта в прошлом году приобрела структура WB. По словам Калиматова, эта шаг был предпринят целенаправленно, так как для развития воздушной гавани требуются серьезные инвестиции.