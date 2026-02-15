Россия стала третьей по числу переводов в Грузию

Работающие в России граждане Грузии почти на треть нарастили объем денежных переводов в страну в январе, доведя их общую сумму до 33,5 миллионов долларов, свидетельствуют данные грузинского Нацбанка.

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2026 года упали на 16,6% по сравнению с январем 2025 года и составили $282,6 млн, сообщили в Национальном банке страны.

А вот из России в этом месяце было перечислено $33,5 млн, 11,9% из которых было отправлено при помощи электронных платежных систем. Это на 31,6% больше, чем за тот же период 2025 года, что вывело Россию на третье место от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки, передает Sputnik Грузия.

Лидирует по объему денежных переводов Италия, из которой было отправлено $53,2 млн, на втором месте с $52 млн – США.

А вот из Грузии за границу перевели $31,2 млн, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года, говорится в сообщении финансового регулятора.