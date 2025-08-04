Теракт в "Крокусе": защита потребует пожизненного заключения для всех фигурантов

Все 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" должны понести самое суровое наказание и получить пожизненные сроки, этого будет требовать защита на прениях в суде.

На закрытых прениях сторон по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года во втором Западном окружном военном суде защита потребует пожизненного заключения для всех фигурантов.

"Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц - в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы"

– адвокат потерпевших Людмила Айвар

Она добавила, что терроризм наносит удар по ощущению безопасности в стране, передает ТАСС.

Также защита потребует удовлетворения исков потерпевших.

"Общая сумма (исков) исчисляется десятками миллионов рублей, однако в этом вопросе мы пессимистичны, так как даже при удовлетворении исковых требований реальное взыскание практически невозможно"

– Людмила Айвар

В результате террористической атаки на "Крокус" погибли 149 человек, по делу проходят 19 человек, среди них исполнители теракта и их пособники. Все они включены в перечень террористов в России.