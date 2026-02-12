В США анонсировали важный этап в переговорах с Ираном

Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон обсуждает сейчас с Тегераном возможность заключения ядерной сделки. Он отметил, что американский лидер заинтересован в том, что это получилось.

Соединенные Штаты в настоящее время работают над заключением сделки с Ираном. Об этом поведал американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, предстоящие встречи покажут, возможен ли прогресс на данном направлении.

"Президент (Дональд Трамп – прим. ред.) говорил, что он предпочитает заключить сделку с Ираном. Это очень трудно сделать, но он собирается попытаться, и именно это мы пытаемся делать прямо сейчас"

– Марко Рубио

Он подчеркнул, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в ближайшее время запланировано несколько встреч,

"Мы посмотрим, удастся ли нам добиться хоть какого-то прогресса"

– американский госсекретарь

Напомним, на следующей неделе Уиткофф и Кушнер проведут в Женеве встречу с представителями Ирана. Переговоры запланированы на вторник, 17 февраля.