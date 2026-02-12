Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

В нем говорится, что дипломаты провели детальное обсуждение перспектив дальнейшего упрочения многоплановых связей между странами.

"Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, а также активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества"

– МИД РФ

Кроме того, министры коснулись такого вопроса, как празднование столетнего юбилея установления дипотношений между Россией и Саудовской Аравией, которое состоялось 19 февраля 1926 года.

Стороны также обменялись мнениями относительно актуальных вопросов мировой и региональной повестки, обратив особое внимание на палестино-израильское урегулирование, ситуацию с Ираном и Йемен. При этом Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявили о необходимости поощрения согласованных международных усилий, направленных на сокращение военно-политической напряженности и недопущение дальнейшей эскалации ситуации в ближневосточном регионе.