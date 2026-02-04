Центробанк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Центробанк России опубликовал пресс-релиз по итогам прошедшего сегодня заседания Совета директоров. На нем было принято решение снизить ключевую ставку.

Центральный банк России уменьшил ключевую ставку до 15,5%, говорится в сообщении по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ.

Ставка была уменьшена на 50 б.п. – ранее она составляла 16%.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста"

– ЦБ РФ

В пресс-релизе уточняется, что в прошлом месяце было зафиксировано значительное ускорение роста цен, которое произошло однако из-за разовых факторов. А устойчивые показатели актуального роста цен, уверены в ЦБ, не претерпели значительных изменений. Соответственно, говорится в сообщении, когда разовые факторы перестанут действовать, инфляция снова пойдет на спад.

В регуляторе добавили, что перспективы дальнейшего снижения ставки будут оцениваться на ближайших заседаниях ЦБ по тому, насколько устойчиво замедляется инфляция, а также на базе анализа динамики инфляционных ожиданий