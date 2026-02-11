Названа дата подведения итогов референдума по Конституции в Казахстане

Подсчет голосов по референдуму в Казахстане будет проводиться в течение семи дней – с 15 по 21 марта. Жители центральноазиатской республики проголосуют по вопросу изменений в основной закон страны.

Итоги референдума по проекту новой Конституции в Казахстане подведут до 21 марта, поведал замглавы председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.

"Официальное сообщение Центральной комиссии референдума об итогах референдума должно быть опубликовано в средствах массовой информации не позднее семи дней со дня проведения голосования, то есть до 21 марта"

– Мухтар Ерман

Ерман заявил, что агитация по референдуму началась сегодня, она будет продолжаться до 14 марта. Сама процедура народного волеизъявления будет проходить с 7:00 до 20:00.

Отметим, что в новой версии Конституции будут отражены предложения изменения в систему управления страной. В частности, президент страны будет избираться на один семилетний срок без возможности переизбрания.