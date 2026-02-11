Вестник Кавказа

Названа дата подведения итогов референдума по Конституции в Казахстане

Названа дата подведения итогов референдума по Конституции в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подсчет голосов по референдуму в Казахстане будет проводиться в течение семи дней – с 15 по 21 марта. Жители центральноазиатской республики проголосуют по вопросу изменений в основной закон страны.

Итоги референдума по проекту новой Конституции в Казахстане подведут до 21 марта, поведал замглавы председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.

"Официальное сообщение Центральной комиссии референдума об итогах референдума должно быть опубликовано в средствах массовой информации не позднее семи дней со дня проведения голосования, то есть до 21 марта"

– Мухтар Ерман 

Ерман заявил, что агитация по референдуму началась сегодня, она будет продолжаться до 14 марта. Сама процедура народного волеизъявления будет проходить с 7:00 до 20:00. 

Отметим, что в новой версии Конституции будут отражены предложения изменения в систему управления страной. В частности, президент страны будет избираться на один семилетний срок без возможности переизбрания.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.