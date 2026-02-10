Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии – Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на совещании "Новая цифровая архитектура Азербайджана", посвященном перспективам цифрового развития страны.

В настоящее время Азербайджан полностью сам обеспечивает себя всеми источниками энергии и экспортирует их за рубеж, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия совещания "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

Он отметил, что у страны есть достаточно масштабные планы по созданию видов возобновляемой энергии, а также то, что генерирующие мощности в будущем планируется увеличить за счет подписания контрактов.

Азербайджан уже заключил ряд зарубежных контрактов в сфере зеленой энергетики, отметил президент.

"Были подписаны документы по прокладке зеленых энергетических кабелей, и мы будем экспортировать часть электроэнергии"

— Ильхам Алиев

Кроме того, президент отметил рост востребованности электроэнергии внутри страны.

"У нас большие планы, связанные с промышленным развитием. И население растет, и промышленное производство увеличивается, особенно в ненефтяном секторе"

– Ильхам Алиев

Он привел статистику за первый месяц текущего года, отметив, что в январе азербайджанская ненефтяная промышленность выросла почти на 8%.

Необходимо, чтобы энергетические мощности поддерживали развитие Азербайджана, отметил Ильхам Алиев.