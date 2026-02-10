Жители Казахстана знакомятся с новой Конституцией

Казахстанские СМИ сегодня опубликовали окончательный текст новой Конституции, всенародный референдум по которой пройдет в стране уже 15 марта.

В свежем выпуске "Казахстанской правды", общенациональной газете Казахстана и главном источнике официальной и деловой информации в республике, сегодня опубликован окончательный текст новой Конституции страны, накануне представленный главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Накануне казахстанский лидер подписал указ о том, что 15 марта в стране пройдет республиканский референдум, в бюллетене которого будет один вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", передает Sputnik Казахстан.

В тексте документа говорится, что парламент, сформированный в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года.

Выборы в Курултай должны быть объявлены президентом в течение месяца и проведены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу.

Вице-президента страны по новому Основному закону должны назначить в течение двух месяцев с первой сессии однопалатного парламента.

Документ ограничивает срок полномочий главы государства - президент страны будет избираться на один семилетний срок без права на переизбрание.

Также в проекте новой Конституции сохранен для официального употребления в государственных организациях Казахстана статус русского языка наряду с казахским.