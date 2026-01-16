Станция "Имеретинский курорт" сменила название

Станция "Имеретинский курорт" в Адлерском районе Сочи, ранее носившая название "Олимпийский парк", снова была переименована в "Сириус", получив название поселка городского типа, где она находится.

Железнодорожная станция "Имеретинский курорт" в Адлерском районе курортного Сочи, находящаяся в ведении Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), снова сменила название – теперь она носит имя поселка городского типа, в котором находится – "Сириус", сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"Распоряжением правительства России железнодорожной станции присвоено новое название – "Сириус"

- Дмитрий Плишкин

Власти региона тщательно работают над развитием транспортной системы региона и созданием условий для комфортного использования общественного транспорта жителями и гостями федеральной территории – так, власти края совместно с РЖД периодически обновляют и оптимизируют частоту рейсов электропоездов, - сообщил Плишкин, передает Sputnik Абхазия.

Теперь и новый электропоезд "Диоскурия", который соединил Кубань со столицей Абхазии Сухумом, будет иметь конечный пункт станцию "Сириус", добавил Дмитрий Плишкин.