Google интегрировал азербайджанский язык в Gemini

Азербайджанский язык стал доступен в нейросети Google Gemini, а также в моделях для работы с изображениями и видео.

О полной поддержке азербайджанского языка на платформе модели искусственного интеллекта Gemini заявили в Google, компании-разработчике, и азербайджанском министерстве цифрового развития и транспорта.

Теперь пользователи могут использовать возможности сервиса на родном языке, помимо основных мировых. Добавление азербайджанского осуществилось в рамках диверсификации языковых возможностей сервиса.

Google также объявил о добавлении интерфейса на азербайджанском языке в нейросеть Nano Banana, предназначенную для сознания и редактирования изображений, а также в генеративную модель для работы с видео — Veo.