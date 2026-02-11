Вестник Кавказа

Google интегрировал азербайджанский язык в Gemini

Google интегрировал азербайджанский язык в Gemini
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский язык стал доступен в нейросети Google Gemini, а также в моделях для работы с изображениями и видео.

О полной поддержке азербайджанского языка на платформе модели искусственного интеллекта Gemini заявили в Google, компании-разработчике, и азербайджанском министерстве цифрового развития и транспорта.

Теперь пользователи могут использовать возможности сервиса на родном языке, помимо основных мировых. Добавление азербайджанского осуществилось в рамках диверсификации языковых возможностей сервиса.

Google также объявил о добавлении интерфейса на азербайджанском языке в нейросеть Nano Banana, предназначенную для сознания и редактирования изображений, а также в генеративную модель для работы с видео — Veo.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.