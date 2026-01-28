Вестник Кавказа

Отношения Тбилиси с США, ЕС и Китаем. Грузия — важнейший хаб Южного Кавказа.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе внешнюю политику Грузии, ее отношения с США, Евросоюзом, Китаем и Россией, а также позиции Грузии в региональных транспортных связях.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.