Отношения Тбилиси с США, ЕС и Китаем. Грузия — важнейший хаб Южного Кавказа.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе внешнюю политику Грузии, ее отношения с США, Евросоюзом, Китаем и Россией, а также позиции Грузии в региональных транспортных связях.