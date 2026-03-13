В Пекине выразили беспокойство из-за напряженности в Ормузском проливе

Китай призвал США, Иран и Израиль прекратить военные действия в связи с фактическим отсутствием судоходства в Ормузском проливе, что влияет на мировой энергорынок.

Ситуация, сложившаяся в Ормузском проливе из-за военных действий в регионе, негативно повлияла на международные торговые пути для перевозки товаров и энергоносителей, такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что Китай настаивает на том, чтобы США, Израиль и Иран как можно скорее завершили конфликт, на фоне которого практически остановилось судоходство в Ормузском проливе.

"Напряженность, наблюдаемая в последнее время в Ормузском проливе и прилегающей к нему акватории, ударила по международным торговым путям для (перевозки - ред.) товаров и энергоносителей, а также подорвала мир и стабильность в регионе и во всем мире"

– Линь Цзянь

Пекин призывает стороны конфликта в ближневосточном регионе избегать дальнейшей эскалации напряженности, а также предотвратить дальнейшее его негативное влияние на мировую экономическую ситуацию, подчеркнул представитель китайского МИД.

Кроме того, в ходе общения с представителями СМИ, он упомянул планы американской стороны создать коалицию для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив, которые ранее были выдвинуты президентом США Дональдом Трампом.

Однако на вопрос, получил ли Пекин предложение вступить в нее, Линь Цзянь прямо отвечать не стал.