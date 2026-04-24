Грузия оштрафовала иностранное судно за загрязнение Черного моря

© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Иностранному судну предстоит заплатить в Грузии в крупный штраф в размере нескольких десятков тысяч долларов. Суд признал его виновным в загрязнении окружающей среды.

В Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами оштрафовали корабль, плывший под флагом Либерии. Об этом информирует Департамент природоохранного надзора страны.

Инспекторы природоохранного надзора и сотрудники пограничной полиции составили протокол об административном правонарушении, на основании которого Потийcкий городской суд признал судно виновным в загрязнении моря и обязал заплатить штраф в размере 100 тыс лари (более $37 тыс).

Отмечается, что покинуть территориальные воды республики судну позволят только после уплаты штрафа и компенсации причиненного окружающей среде ущерба.

С начала текущего года сотрудники управления проинспектировали уже свыше 100 судов, 7 из которых были признаны виновными в загрязнении моря.

