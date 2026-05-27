Азербайджан отправил в Армению свыше 550 тонн пшеницы и удобрений из РФ

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из Азербайджана в Армению транзитом отправлена очередная партия российского груза. Сегодняшняя поставка включает 280 т пшеницы и 277 т удобрений.

Этим утром со станции Баладжары в пригороде Баку в направлении станции Бёюк-Кясик вышел состав с четырьмя вагонами с пшеницей и четырьмя вагонами с удобрениями. Общий вес груза, следующего транзитом в Армению, составляет более 550 т – 280 т пшеницы и 277 т удобрений.

С начала поставок через Азербайджан прошло более 28 тыс т пшеницы, свыше 4 тыс т удобрений, а также 133 т алюминия и 68 т гречихи из России в Армению.

