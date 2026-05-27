Взрывы раздались в иранском Бушере

ПВО сработала сегодня в провинции Бушер в Иране. Иранские СМИ сообщают, что был перехвачен американский беспилотник.

Системы ПВО были приведены в действие сегодня в иранской провинции Бушер, пишут иранские СМИ.

"Звуки взрывов в городе Джам в провинции Бушер связаны с срабатыванием системы ПВО по вражеским воздушным целям"

– агентство Mehr

Агентство Tasnim уточняет, ссылаясь на источник в военных кругах, что иранская ПВО перехватила американский беспилотник в Бушере, выпустив по нему ракету.

Кроме того, как сообщает Mehr, ВС Ирана нанесли предупредительные выстрелы по четырем судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив.