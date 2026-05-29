Трамп посетовал на медленный темп переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с низким, по его словам, темпом переговоров с Ираном.

"Мы медленно добиваемся того, чего хотим"

– Дональд Трамп

Глава государства охарактеризовал иранскую сторону как "жестких переговорщиков". Поэтому, по его словам, переговорный процесс протекает небыстро.

Кроме того, американский лидер допустил возможность возобновления военных действий против Ирана в случае, если Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к сделке.

Президент сообщил, в частности, что спешки нет. Он признал, что заключение сделки снизит цены на бензин, но пояснил, что если слишком торопиться, то сделка не выйдет хорошей.

"Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем"

– Дональд Трамп

Он добавил, что при этом все же предпочел бы решить проблему мирным путем.

