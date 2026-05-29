Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом в Лиге чемпионов

Организаторы Лиги чемпионов объявили лучшим игроком этого сезона грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия. Мэр Тбилиси и спикер парламента Грузии поздравили футболиста с успехом.

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, играющий в ФК "Пари Сен-Жермен" на позиции полузащитника был назван лучшим игроком завершившегося сезона Лиги чемпионов по решению организаторов турнира. Напомним, накануне ПСЖ второй раз подряд стал чемпионом ЛЧ, обыграв "Арсенал" по серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

Кварацхелия отличился высокой результативностью: сыграв в 16 матчах сезона Лиги чемпионов, он забил десять голов и отдал 7 голевых передач.

Хвича Кварацхелия играет за ПСЖ всего около года, но за это время клуб успел стать дважды чемпионом ЛЧ, дважды чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции и Межконтинентального кубка.

Футболиста уже поздравили с победой и чемпионским званием власти Грузии, включая председателя парламента Шалву Папуашвили и мэра Тбилиси Каху Каладзе.

"Нет ни одного кубка, на который бы грузины не могли претендовать! Да здравствует Хвича Кварацхелия! Первый среди первых"

– Шалва Папуашвили

Каха Каладзе подчеркнул, что успех Хвичи Кварацхелия – это гордость всей Грузии. По его словам, футболист подает пример подрастающему поколению грузинских спортсменов.

Отметим, что Каха Каладзе был первым грузинским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов УЕФА – в те годы, когда он играл за "Милан" на позиции защитника. Накануне Хвича Кварацхелия повторил это достижение.