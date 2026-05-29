"Газпром" наращивает экспорт в Грузию

"Газпром" зафиксировал рост продаж газа в Грузию: в прошлом году в этом направлении компания продала "голубого топлива" более чем на $200 млн.

ПАО "Газпром" опубликовало отчет об экспорте газа в Грузию за 2025 год, согласно которому в ушедшем году грузинские потребители продолжили наращивать закупки российского газа.

Уточняется, что в 2025 году "Газпром" поставил в Грузию газ на общую сумму $206,4 млн, что оказалось на 14% больше, чем в 2024 году, когда грузинский рынок потребил российского газа на $181 млн.

"Продолжается работа с грузинской стороной в рамках развития сотрудничества и увеличения поставок природного газа. В результате проводимой работы в 2025 году поставки газа в Грузию выросли в сравнении с 2024 годом"

– "Газпром"

Также в отчете отмечено, что в этом и следующем году "Газпром" займется ремонтом участков газотранспортной сети Грузии, используемых для прокачки газа в Республику Армения.

Напомним, что основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан – только в первом квартале этого года грузинские потребители приобрели азербайджанского газа на почти $100 млн.