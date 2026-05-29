Дефицит воды грозит Турции в будущем

Турция, как сообщили в профильном ведомстве, спустя некоторое время может начать испытывать дефицит пресной воды.

Критическая нехватка пресной воды может стать проблемой для Турции в будущем, такое сообщение распространило Главное управление государственных водных ресурсов страны.

В публикации поясняется, что годовой объем водных ресурсов на душу населения по нормам должен составлять минимум 1,7 тыс кубометров. В Турции же, если принимать во внимание ее водный потенциал, который составляет 112 млрд кубометров, на душу населения в год приходится лишь в районе 1301 кубометра.

Соответственно, в перспективе стране угрожает дефицит воды. Поэтому, отметили в управлении, необходимо рационально использовать водные ресурсы. Кроме того, обязательны работы по оценке потенциала источников воды, которые должны подвергаться многоцелевому использованию.

В рамках этих работ предполагается модернизировать 25 гидрологических бассейнов, а также изменить оросительные системы, перейдя от открытых к закрытым трубопроводным системам.