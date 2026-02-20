Заповедники России стали на 28% популярнее среди туристов

Годовой турпоток в заповедники и нацпарки России вырос почти на 5 млн человек или на 28%, об этом стало известно из сообщения пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам заседания совета АНО "Национальные приоритеты".

"Более 22,5 млн человек посетили особо охраняемые природные территории федерального значения, плюс 4,9 млн по сравнению с 2024 годом"

– сообщение пресс-службы

Также сообщается что возросла осведомленность граждан об экотуризме – на 10%, до 82%. Опросы показали, что те, кто однажды посетил особо охраняемые природные территории, хотели бы повторить поездку (98%) и готовы рекомендовать своему окружению такой вид отдыха (95%).

Отметим, что в рамках экотуризма Сочинский нацпарк в январе-мае 2026 года посетили уже более 1,15 млн человек.