Суд вернул государству участки Тебердинского нацпарка

На Кубани суд принял решение возвратить в собственность государства незаконно отчужденные участки Тебердинского нацпарка – на одном из них был построен банный комплекс.

Государство получило обратно участки Тебердинского национального парка, ранее незаконно отчужденные чиновниками, о соответствующем решении суда рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В сообщении говорится, что Анапский райсуд полностью выполнил исковые требования прокуратуры и обратил в собственность Российской Федерации три участка Тебердинского национального парка общей площадью 3 679 кв м в селе Архыз.

"Решением суда (Ленинского районного суда Краснодара - прим. ред.) земли Тебердинского национального парка в поселке Домбай площадью 700 кв м и возведенный на них объект, который в настоящее время используется в коммерческих целях как банный комплекс, обращены в собственность РФ"

Как следует из материалов дела, в 2017 году бывшие заместитель главы администрации Зеленчукского района Хубиев, глава села Архыз Батчев и начальник отдела Росреестра Айдинов незаконно оформили право собственности на участок земли, принадлежавший Тебердинскому нацпарку и стоивший более 98 млн рублей.

Эти земли находились в селе Архыз и поселке Домбай. Они были фиктивно проданы за 150 тыс рублей знакомому злоумышленников, после чего состоялся раздел имущества, в результате которого собственность была оформлена на близких к ним людей, в том числе племяннику Хубиева продали участок стоимостью 25 050 рублей – за более чем 13 млн рублей.