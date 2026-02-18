Трамп: ответы по ядерному соглашению с Ираном появятся в ближайшие 10 дней

На заседания Совета мира Дональд Трамп заявил, что перспективы заключения ядерной сделки с Ираном прояснятся в ближайшие полторы недели.

Дональд Трамп обозначил временные рамки для прояснения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. По словам американского лидера, вопрос о заключении соглашения станет более понятным в течение ближайших десяти дней. С таким заявлением глава Белого дома выступил на заседании Совета мира.

"В течение, наверное, следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы сделку. (...) В течение многих лет подтверждалось, что непросто достичь существенного соглашения, но нам нужно выработать такое. Иначе произойдут плохие события"

— Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов сообщил, что представители американской стороны — спецпосланник страны на Ближнем Востоке Стив Уиткофф совместно с бывшим советником Трампа и его зятем Джаредом Кушнером — активно занимаются данным вопросом и поддерживают хорошие рабочие отношения с иранской стороной. При этом американский президент сделал однозначное заявление: ядерное оружие у Ирана недопустимо, и эта мысль была ясно донесена до Тегерана.