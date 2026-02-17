Вестник Кавказа

В Белом доме прокомментировали итоги переговоров с Москвой и Киевом

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о том, что участники третьего раунда переговоров по украинскому урегулированию добились определенного прогресса.

Представители России и Украины добились значительного прогресса в переговорном процессе украинского урегулирования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Так она прокомментировала итоги прошедшей встречи РФ, США и Украины в Женеве 17-18 февраля.

Кроме того, она подтвердила, что вскоре состоится четвертый раунд переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева, однако деталей не раскрыла.

Ранее глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о том, что следующий этап переговоров состоится скоро.

