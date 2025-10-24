Пользователи получили возможность продавать любые вещи на WB

На Wildberries стало можно в частном порядке продавать любые товары. Для продажи товаров с рук запущен раздел "Ресейл".

Продавать предметы, ранее приобретенные в любом месте, теперь могут пользователи онлайн-площадки Wildberries, проинформировали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Компания РВБ расширила возможности C2C-сервиса "Ресейл". Теперь пользователи маркетплейса могут размещать объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других - вне зависимости от места покупки"

Уточняется, что через "Ресейл" можно реализовывать все, кроме крупногабаритных товаров, техники, ювелирных украшений, растений, фармацевтической продукции, продукты питания, алкоголя и товаров для взрослых, передает ТАСС.

Покупать товары с рук через Wildberries можно только по предоплате, получать заказы пользователи смогут в пунктах выдачи маркетплейса.