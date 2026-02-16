Иран будет получать больше товаров из России

Договор о зоне свободной торговли ЕАЭС и Ирана открыл рынок для тысяч новых товаров из России, в числе которых – мука и продукция российских кондитеров, товары легпрома, а также отдельные виды машин и оборудования.

Новое соглашение о зоне свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, уже вступившее в силу, позволило поставлять в ИРИ свыше 2 тыс новых наименований российских товаров, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Благодаря соглашению сняты ограничения на поставки в Иран свыше 2 тыс. товарных позиций. Это кондитерская продукция, мука, продукция легкой промышленности, отдельные виды машин и оборудования"

- Сергей Цивилев

Сейчас перед странами стоит задача поддерживать темпы роста взаимной торговли, а также качественно расширять ее структуру, отметил министр, передает ТАСС.

Сторонам предстоит обеспечить эффективное сотрудничество российского и иранского бизнеса и государственных органов, а также приложить максимум усилий для устойчивого роста товарооборота, добавил Сергей Цивилев.