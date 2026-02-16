Ватикан отказался участвовать в Совете мира

Особый статус Святого престола и нерешенные вопросы специфики деятельности самого Совета мира стали причинами отказа Ватикана входить в состав организации.

В Ватикане заявили о неучастии в Совете мира из-за несовместимости форматов. Госсекретарь Пьетро Паролин пояснил, что специфика Святого престола как института кардинально отличается от статуса других стран, поэтому его присутствие в совете было бы неуместным. Об этом сообщил госсекретарь города-государства Пьетро Паролин.

В Ватикане пояснили, что не присоединятся к работе Совета мира по Газе не только из-за своей уникальной специфики, но и из-за наличия нерешенных вопросов. Как заявил итальянский кардинал Пьетро Паролин, отдельные аспекты этой инициативы вызывают озабоченность и нуждаются в дополнительных пояснениях, что также повлияло на решение Святого престола.

Ранее, в январе текущего года, госсекретарь Ватикана сообщал, что Папе Льву XIV поступило приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе. Отвечая тогда на вопрос о возможном участии, Паролин сообщил, что вопрос находится на стадии рассмотрения, однако теперь Святой престол занял более определенную позицию.

Совет мира, призванный управлять Газой в рамках договоренностей Израиля и ХАМАС, был официально учрежден 22 января в Давосе. Устав подписали 19 стран, но, по заявлению США, их больше. Ведущая роль в новой структуре, которая в будущем займется и другими конфликтами, отведена американской стороне.