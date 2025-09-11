Вестник Кавказа

УМК откроет представительство в Ватикане

Собор Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Управления мусульман Кавказа подтвердил планы по открытию представительства УМК в Ватикане. В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.

В Ватикане появится представительство Управления мусульман Кавказа (УМК). Об этом сообщил 16 февраля председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде.

Он подчеркнул, что сейчас данный вопрос прорабатывается.

"В настоящее время мы ведем переговоры о создании нашего представительства в Ватикане"

– Аллахшукюр Пашазаде

Он напомним, что представительства УМК сегодня есть в Дербенте (Россия), Стамбуле (Турция), Тбилиси и Батуми (оба – Грузия).

