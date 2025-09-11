УМК откроет представительство в Ватикане

Председатель Управления мусульман Кавказа подтвердил планы по открытию представительства УМК в Ватикане. В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.
В Ватикане появится представительство Управления мусульман Кавказа (УМК). Об этом сообщил 16 февраля председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде.
Он подчеркнул, что сейчас данный вопрос прорабатывается.
"В настоящее время мы ведем переговоры о создании нашего представительства в Ватикане"
– Аллахшукюр Пашазаде
Он напомним, что представительства УМК сегодня есть в Дербенте (Россия), Стамбуле (Турция), Тбилиси и Батуми (оба – Грузия).