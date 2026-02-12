В Израиле подтвердили настрой на разоружение Газы

Израильские военные действуют в секторе Газа в соответствии с указаниями политического руководства, сообщил начальник Генштаба армии страны. Он отметил, что они готовы в любой момент перейти от оборонительной позиции к наступательной.

Израиль по-прежнему настроен на полную демилитаризацию сектора Газа и разоружение радикального движения ХАМАС. Такое заявление сделал начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир во время посещения район города Рафах, расположенного в южной части анклава.

Он подчеркнул, что цель Израиля в этом плане остается неизменной.

"Мы действуем в соответствии с указаниями политического руководства, сохраняя в силе военные планы по их разгрому, и мы готовы к оборонительным действиям по мере необходимости"

– Эяль Замир

Он также поведал, что в настоящее время находящие в секторе Газа израильские военные следят за безопасностью на погранпереходах и точечно разрушают инфраструктуру террористов в анклаве.

"Мы готовы перейти от оборонительной позиции к наступательной. Мы ответим на любое нарушение (режима прекращения огня – прим. ред) и ослабим их (террористов) возможности"

– начальник Генштаба

Он напомнил, что не так давно израильские военные уничтожили множество террористов, включая высокопоставленных участников террористических организаций.